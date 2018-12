Sentieri e attrezzature, 110.000 euro per il Campo dei Fiori

Sono quasi 110mila gli euro che arriveranno nelle casse del Campo dei Fiori per alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Regione Lombardia ha messo sul piatto un totale di 3,5 milioni per tutti i parchi della Lombardia e di questi una fetta arriverà anche per il monte più famoso della provincia.

Lo stanziamento avverrà per due differenti progetti. «Per gli interventi di manutenzione della sentieristica e della cartellonistica del parco abbiamo ricevuto 61.245 euro -spiega il presidente dell’ente, Giuseppe Barra- e buona parte la utilizzeremo per ripristinare il sentiero che sale alla Martica che oggi è messo proprio male». Ci sono poi 48.600 euro che arriveranno pergli interventi di adeguamento funzionale e valorizzazione fruitiva del centro parco di villaggio Cagnola. «In questo caso abbiamo previsto sia nuovi percorsi e attrezzature per il percorso avventura e sia per sistemare la salita al Legnone» spiega Barra che assicura anche che «questi interventi saranno realizzati già per la riapertura del parco in primavera» mentre per la Martica «i tempi saranno un po’ più lunghi».

Questi due progetti, comunque, non hanno una correlazione con Upkeep the Alps, un altro percorso che però riguarda sempre i sentieri e coinvolge il Campo dei Fiori. Con Upkeep the Alps, infatti, si potranno realizzare corsi e percorsi di formazione dedicati a chi progetta e mantiene i sentieri e si punterà a rilanciare la vitalità ecosostenibile delle nostre montagne.