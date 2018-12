Si aggirava tra le auto nel parcheggio dell’Iper, doveva scontare una pena per furti

L’attività di vigilanza svolta dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio nei pressi dei centri commerciali della zona sta portando i suoi frutti anche in tema di prevenzione dei furti. Quello effettuato all’Iper di Solbiate Olona, ad esempio, ha potrato all’arresto di un 40enne di Fagnano Olona, pregiudicato e colpito da una condanna definitiva da espiare ai domiciliari.

L’uomo, che si aggirava a piedi tra le vetture parcheggiate, è stato controllato dai militari (che lo hanno notato nel vano tentativo di allontanarsi verso la strada provinciale). Durante le fasi di identificazione si è scoperto il motivo di tanta preoccupazione alla vista dei militari in quanto risultava colpito da un provvedimento di cattura per una pena da scontare ai domiciliari emessa per reati contro il patrimonio (furti su auto commessi durante un concerto a Milano, diversi anni addietro). L’uomo è stato riportato al proprio domicilio.