Si recita in inglese, si ride in italiano: una “panto” al Teatro Franciscum

Venerdì 14 e sabato 15 dicembre al Teatro Franciscum di Laveno Mombello si recita in inglese e si ride in italiano.

«Non un musical, bensì una panto, una forma prettamente anglo di spettacolo natalizio per bambini e grandi – spiegano gli organizzatori – che ha poco a che vedere con la classica pantomima di tradizione italiana. In primo luogo, perché la panto fa tutt’altro che scena muta. Si canta, si balla, si parla, con battute a-go-go, con grande coinvolgimento del pubblico, all’insegna delle risate e l’allegria, con musica, canzoni, scherzi, e quant’altro. Da sperimentare almeno una volta nella vita. E se si impara qualche nuova parola di inglese strada facendo, tanto meglio!».

A presentare questa serata un po’ pazza sono i Benvenuto Players, una troupe teatrale amatoriale, tutti di madre-lingua inglese, molti dei quali professionisti di Varese e Milano che, una volta all’anno, si incontrano per unire i loro vari talenti istrionici e musicali per offrire uno spettacolo molto diverso dal solito agli appassionati, e i curiosi, del fenomeno panto inglese.

Quest’anno il tema della “panto” dei Benvenuto Players è Camelot, la storia di Re Artù, sua moglie Ginevra, con il Mago Merlino, Lancillotto, la fata Morgana, e gli altri, condita in salsa pazza. Ma cosa c’entra l’orsacchiotto innamorato di Uther, il papà di Artù, e perché — come dalla locandina — ci avverte di guardarci alle spalle?

Per le risposte, non c’è che da andare a vedere. L’appuntamento è venerdì 14, alle 20, e sabato 15 dicembre, alle 15.30 e alle 20, al Teatro Franciscum, viale Don Redaelli 11, a Laveno Mombello.

Come onlus, i Benvenuto Players chiedono un contributo, di 10 euro per adulti, e 5 euro per i bambini, con pagamento al momento. Per le prenotazioni, scrivere a: thebenvenutoplayers@gmail.com, specificando numero di persone, data e orario dello spettacolo, nome e cognome, e numero di telefono.