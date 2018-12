Si ribalta una cisterna con liquido infiammabile, traffico in tilt tra Busto e Fagnano

Una cisterna si è ribaltata lungo la strada che collega Busto Arsizio e Fagnano Olona. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via per Busto all’altezza dell’Iper. (Foto di Andres Larroux)

Galleria fotografica Tir ribaltato a Solbiate Olona 4 di 6

La strada è al momento chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire. Le operazioni di rimozione sono iniziate dopo le 10.30.

Il mezzo pesante trasporta un liquido infiammabile ma i vigili del fuoco segnalano che non ci sono state perdite . Sul posto stanno operando diverse squadre con un’autopompa, un’autogru e gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

Il conducente del mezzo -un uomo di 48 anni- ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso dal 118. Ribaltandosi il Tir ha colpito la recinzione del parcheggio della Caserma Ugo Mara dove, fortunatamente, non stava transitando nessuno. Sul posto, i vigili del fuoco impegnati nell’azione di recupero del mezzo pesante che potrebbe durare l’intera mattina.