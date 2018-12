Sluminacchio, arriva un cuore verde. Risolti anche i problemi di stabilità

Sorpresa per Sluminacchio l’albero di Natale di luci allestito in piazza Libertà.

Ieri mattina gli operai sono tornati al lavoro. E’ stata completata la punta e con un secondo anello portante all’interno è stata posizionata una nuova serie di fili di luci verdi, una sorta di cuore all’interno della struttura criticatissima perché ritenuta troppo striminzita.

Il risultato è stato un alone verde all’interno della struttura luminosa bianca che, almeno a giudicare dai commenti sui social network, è stata apprezzata dai saronnesi. Tante le foto e gli apprezzamenti per il tentativo di migliorare la struttura che, montata sabato scorso con un ritardo tale da costringere il Comune ad annullare la cerimonia di accensione, è stata subito molto criticata per le modeste dimensioni soprattutto se paragonata alle “gemelle” di Varese e Gallarate.

Sembrano definitivamente risolti anche i problemi di stabilità che mercoledì hanno spinto i vigili del fuoco a transennare l’intera piazza fino all’intervento risolutivo dei tecnici.