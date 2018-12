“Sommersi da scartoffie per un mutuo da 110 mila euro”

Carte, carte e ancora carte. In un video sul suo profilo Facebook il sindaco di Casciago Andrea Zanotti, di mestiere avvocato, comunica ai suoi concittadini l’avvenuta concessione del mutuo da 110 mila euro per completare i lavori straordinari di asfaltatura delle strade del paese.

Una bella notizia, che però è preceduta da una lunghissima serie di incartamenti che sono stati prodotti dagli uffici dell’amministrazione comunale per avere i fondi da Cassa Depositi e Prestiti.

Il primo cittadino casciaghese mostra tutte le carte elaborate dal Comune, contratti, delibere, atti pubblici, attestazioni di regolarità, rendiconti, bilanci, copia conforme, certificazioni, sostenibilità del debito e così via: «Tutta questa carta dopo aver fatto le dovute procedure telematiche. Poi fanno un ponte a trattativa diretta, noi per 110 mila euro di prestito dobbiamo impegnare gli uffici per due giorni», commenta sconsolato Zanotti.