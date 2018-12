Sorpreso di notte in casa dal proprietario, fugge ma non va lontano

La Polizia della città di Lugano ha arrestato nelle prime ore di questa mattina un ladro che era stato sorpreso in piena notte in un’abitazione di via Lambertenghi.

Il ladro, un cittadino marocchino senza fissa dimora di 27 anni, dopo essere stato sorpreso si è alla fuga a piedi, ma ha fatto poca strada.

Al termine di un breve inseguimento è stato intercettato e fermato da una pattuglia della Polizia cittadina.

Gli addebiti ipotizzati nei suoi confronti sono quelli di furto e violazione di domicilio. Deve inoltre rispondere di reati contro la Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.