“Speronata al semaforo, chi ha visto qualcosa si faccia avanti”

Roberta è è la sfortunata protagonista dell’incidente con ribaltamento avvenuto venerdì pomeriggio di fronte alle Poste centrali di Gallarate, in via Vespucci. Ancora dolorante (ha tre costole rotte e qualche altra botta), a ventiquattro ore di distanza lancia l’appello: «Vorrei riuscire a capire dov’è finita la macchina che mi ha tamponata, se si era fermata o meno».

La ragazza viaggiava sulla carreggiata che dal casello dell’autostrada va in direzione Cinelandia-Mornera. «Viaggiavo sulla corsia di sinistra, quando sono arrivata al semaforo è scattato l’arancione, stavo passando. La prima auto, una Passat, si era già fermata, ma da dietro la seconda auto in fila ha cambiato d’improvviso corsia, mi ha toccato dentro, mi son spaventata». Le corsie piuttosto strette e il cordolo di cemento della strada a doppia carreggiata subito a fianco hanno fatto il resto e la macchina è finita a testa in giù.

«Certo io mi prendo la responsabilità, stavo passando con l’arancione, ma non sarebbe successo niente, se l’altra auto non avesse fatto quella manovra». Per questo vuole assolutamente capire dove sia finito l’altro veicolo coinvolto, «una monovolume grigio scuro». Neppure l’altro automobilista in coda sulla corsia di destra avrebbe dato dettagli precisi sul veicolo, che pare essersi volatilizzato. Chissà se non salterà fuori qualche immagine da qualche telecamera della zona, prima periferia nord di Gallarate.