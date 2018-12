Sport varesino, contributi alle associazioni sportive

Pubblicata la graduatoria del Bando regionale per la concessione di contributi per l’attività sportiva ordinaria di Comitati, Associazioni e Società Sportive per l’anno 2018. Nel merito è intervenuto il Presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali del Pirellone, Emanuele Monti, commentando le risorse stanziate per le realtà sportive della Provincia di Varese.

“Sono 177 mila euro – spiega Emanuele Monti – i fondi destinati da Regione Lombardia ad associazioni e società sportive della nostra Provincia, contributi che a livello regionale ammontano a circa 1 milione e 600 mila euro complessivi.

Queste risorse, distribuite in quote, per la maggior parte da 5000 euro per richiedente, andranno a beneficio di tutto il panorama associazionistico sportivo, dal calcio al basket, passando per la pallavolo, il nuoto, gli sport equestri e sul ghiaccio, il tiro con l’arco, la ginnastica, il ciclismo, l’atletica e moltissimi altri ancora.

La Regione – prosegue Emanuele Monti – non si dimentica dello sport, pratica con funzioni sociali importantissime, che va a toccare direttamente anche l’ambito sanitario; un buono stato fisico infatti costituisce la miglior forma di prevenzione di tantissime malattie e complicazioni.

Sostenere le molte associazioni che si occupano dei nostri ragazzi, e non solo, costituisce quindi – conclude il Presidente della Commissione Sanità del Pirellone – un dovere istituzionale cui la Lombardia ottempera con puntualità e impegno”.