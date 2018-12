Storie di Natale, cioccolata calda, laboratori e prime nevi

Tante occasioni per i bambini di conoscere Babbo Natale per strada e nelle piazze, o di conoscere le sue storie nei teatri e nelle biblioteche: tanti gli eventi e gli spettacoli dedicati ai più piccoli per il fine settimana tra il 14 e il 16 dicembre, che potrebbe regalare i primi fiocchi di neve, e magari anche le prime sciate.

FESTE

Varese: musica in piazza, pista di pattinaggio, e incontri con Babbo Natale al Varese Xmass village da girare con i trenino per tutto il fine settimana > L’iniziativa

Sesto Calende: sabato i bimbi viaggiano gratis sul Trenino di Babbo Natale, con cioccolata calda, laboratori e canti natalizi alla fermata di piazza Garibaldi > L’iniziativa

Azzate: spettacolo per bambini in biblioteca e Babbo Natale in piazza per la chiusura del Mercatino di Natale nel pomeriggio di domenica >L’articolo

Cassano Magnago: ogni fine settimana sino a Natale c’è il Lindt Choco Festival, con giochi, degustazioni, magia e spettacoli – L’iniziativa

Somma Lombardo: a Volandia sino a fine anno c’è “Il Villaggio del Grinch”: la giostra “in volo con Babbo Natale”, laboratori, magia e i dolciumi – L’evento

Leggiuno: un paese incantato fatto di una miriade di lucine, tutto da visitare > La magia

SPETTACOLI

Gallarate: venerdì, alle ore 17 e alle ore 20.30, “La storia di pesciolina” al Civico 3, tra le tele di “Pesci e cavalli” di Chicco Colombo >L’iniziativa

Laveno Mombello: tre repliche tra venerdì sera e la giornata di sabato per la “Panto” in inglese e italiano dei Benvenuto players > Leggi di più

Varese: sabato pomeriggio alle 15.30 “Natale coi fiocchi“, spettacolo gratuito alla Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari di via Cairoli > I dettagli

Varese: lezione-concerto sulle emozioni per la presentazione del libro “Esprimo il canto in musica” sabato pomeriggio al Castello di Masnago > L’evento

Brebbia: in scena alle 17.30 di sabato lo spettacolo “E venne infin Natale” di Betty Colombo, preceduto dal laboratorio per costruire un libro, in biblioteca (ingresso gratuito) > Scopri di più

Busto Arsizio: al Teatro Fratello Sole sabato pomeriggio è in scena “Storie in un albero” per il primo appuntamento della rassegna per bambini “Piccoli passi” > Il programma

Busto Arsizio: per il secondo appuntamento con la rassegna Scintelle al Sociale domenica pomeriggio è di scena “Moffola e Ciaspola” > Lo spettacolo

LABORATORI

Varese: un laboratorio di natura in pillole dedicato a “Uccelli e segreti ad alta quota” a cura della Lipu, sabato pomeriggio alle 15.30 allo spazio Scopri Coop > Leggi

Angera: lettura animata de “Il Natale più bello” e laboratorio a tema natalizio sabato pomeriggio alle 15.30 in biblioteca > Per saperne di più

Gallarate: famiglie attorno al telaio per “Feste filanti“,iniziativa gratuita domenica alle ore 10 e alle ore 15 al MA*GA > Leggi qui

GITE FUORI PORTA

Monti lombardi: nelle giornate di sabato e domenica lezioni gratuite sulla neve per gli Open days di 50 scuole di sci lombarde > Come partecipare

Como: la città dei Balocchi si illumina con le suggestive proiezioni del Magic Light Festival – La manifestazione, la mostra sul design per bambini di Terragni

Ornavasso: spettacoli e laboratori nel fine settimana alla Grotta di Babbo Natale – Il programma

Macugnaga: la Regina dei Ghiacci accoglie grandi e piccini a 1700 metri – L’iniziativa