Taglio del nastro per il parcheggio Sempione

È un giorno importante per Varese. Questa mattina, sabato 15 dicembre, è stato ufficialmente aperto il parcheggio multipiano Sempione. L’autosilo è stato costruito grazie alla collaborazione tra Comune di Varese e Avt (Azienda Varesina Trasporti). Il cantiere aprì il 23 gennaio del 2018.

Il primo ad accedere al nuovo parcheggio è stato il sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha sottolineato l’importanza di questa realizzazione: «Un bel risultato: in neanche dieci mesi si apre una parte di parcheggio, un’opera che la città aspettava da tantissimi anni. Grazie ad Avt e all’avvio rapidissimo dei cantieri, oggi il centro cittadino ha un parcheggio ad alta rotazione che consentirà di rendere più agevoli le commissioni in centro, oltre ad essere un incentivo importante per i commercianti. Tutto questo grazie all’impegno fortissimo dell’amministrazione».

Soddisfatto anche il presidente di Avt, Franco Taddei: «Oggi è una giornata importante perché s dà alla città la possibilità di utilizzare, anche se parzialmente, il nuovo parcheggio. Il periodo sperimentale terminerà il 14 gennaio, per il momento sono aperti due piani, il piano interrato e il piano terra».

L’assessore comunale Andrea Civati evidenzia scopra anche un “regalo” natalizio: «E’ un bellissimo giorno perché a meno di un anno dall’inizio del cantiere, raggiungiamo l’obiettivo che ci siamo posti allora, ovvero quello di consegnare i primi cento posti per i saldi invernali e gli acquisti natalizi. Abbiamo fatto un ulteriore regalo, la gratuità per 4 ore per questo periodo. Penso sia un bel segnale per la città che attendeva da tanti anni questa opera e sono convinto che questo sia il primo passo di tanti che verranno nei prossimi mesi e che renderanno la città più moderna».

Il parcheggio sarà aperto momentaneamente solo nei piani interrato e piano terra. Sono attualmente disponibili 93 posti, 7 per i disabili. I lavori finiranno entro maggio; il progetto finale prevede quattro piani per un totale di 315 posti. Da oggi, 15 dicembre, fino al 14 gennaio 2019, il parcheggio sarà gratuito per 4 ore. Allo scattare della quinta ora ci sarà il pagamento della tariffa giornaliera di 10 euro. L’orario di apertura è dalle 8 alle 20, che fa riferimento all’orario in cui è possibile entrare, si potrà uscire anche oltre questo orario.