Tanti eventi nell’attesa del Natale nel cuore della città

Meno quattro giorni al Natale e l’atmosfera a Varese è già calda per uno dei periodi più belli dell’anno. Tantissimi gli eventi che animeranno la città durante il weekend a partire già da domani con l’attesissimo appuntamento con il “Presepe Vivente” in piazza San Vittore alle 15.30. Sempre sabato sera, all’interno delle iniziative di quartiere ci sarà alle ore 21.00 il Concerto di Natale nella Chiesa SS. Trinità – Capolago con la Banda musicale “G. Verdi” di Capolago.

Si prosegue domenica 23 dicembre con “Rosso Natale a Velate”, un programma legato alla Natività, con esposizione di preziosi presepi in ceramica. La mostra è nel Battistero di piazza Santo Stefano. Sempre domenica alle ore 15.30 si svolgerà “Il Dono.

Il viaggio dei Re Magi nei quartieri di Varese…tra teatro e tradizione”. La partenza è dalla Chiesa dalla Motta e arrivo in piazza San Vittore. Alle 15.30 a Biumo Superiore dall’oratorio Maria Immacolata appuntamento con il Presepe Vivente. Nel quartiere delle Bustecche, domenica alle 17 nello spazio Yak, ci sarà il Christmas Red & Blue trio, concerto di canzoni di Natale dalle culture di tutto il mondo, arrangiate in chiave jazz.

I concerti di Natale si svolgeranno anche nei quartieri di Velate con il Corpo Musicale Edelweiss di Velate alle ore 17.00 nella Chiesa di S. Stefano e a Cartabbia con il Concerto organizzato dal Comune di Varese a cura del coro SoleVoci alle ore 17.00 nella Chiesa di San Silvestro.

Tutte le emozioni della Vigilia, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, si potranno vivere al Sacro Monte: il borgo è infatti pronto ad accogliere chi vorrà trascorrere la notte di Natale in cima al nostro patrimonio Unesco. Il Comune metterà a disposizione navette e funicolare gratuite per facilitare la mobilità e l’accesso al Sacro Monte.

Gli orari delle navette in partenza da piazzale De Gasperi/Via Borghi sono previste alle 22.10, 22.40, 23.10 e 23.40. Le partenze della funicolare sono in corrispondenza con gli arrivi delle navette. Le navette effettueranno anche le fermate intermedie a Sant’Ambrogio (Milite Ignoto), Sant’Ambrogio Virgilio 26 (Prealpi), Sant’Ambrogio Virgilio 54 (Robarello), Fogliaro Virgilio 78 (Archimede) e Bivio Velate Quintino Sella 30 (Adige). Per il ritorno le navette partiranno dalla Stazione di Valle della Funicolare alle ore 22.23, 22.53, 23.23, 23.53, 1.15, 1.38 e 2.01 mentre le partenze da piazzale Montanari sono previste alle 22.26, 22.56, 23.26, 23.56, 1.18, 1.41 e 2.04.

Per tutto il weekend poi proseguono gli eventi natalizi in centro a Varese che quest’anno grazie ad allestimenti, luci e tante proposte stanno riscuotendo grande successo. All’interno del programma del Varese Xmas Village, il Natale per le vie del Centro di Varese organizzato da La Stube di Luca Tonidandel con il supporto di Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Varese, sabato 22 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.00, tutti i Babbi Natale della città sono chiamati a ritrovarsi alla pista del ghiaccio in piazza Monte Grappa per una pattinata insieme.

Sempre sabato tra le ore 16.00 e le ore 19.00, gli zampognari passeranno per le vie del centro inondandole con le loro tipiche melodie natalizie. Venerdì 21 e domenica 23 sarà il turno di simpatici elfi, piccoli aiutanti di Babbo Natale, che gireranno per la città distribuendo golose sorprese ai più piccoli. Anche durante questo weekend dalle ore 15.00 alle ore 18.30, i bambini potranno recarsi al Villaggio di Babbo Natale sito in piazza Repubblica.

Per tutto il weekend ci sarà il Mercatino di Natale tra piazza Giovine Italia e via Donizetti con bancarelle di artigiani e piccoli produttori agricoli. Nella riqualificata Galleria Manzoni, gli imprenditori ripeteranno l’iniziativa Shopping in esterno con l’apertura straordinaria delle loro attività commerciali per tutto il giorno di domenica 23 dicembre. In piazza Monte Grappa, oltre alla pista del ghiaccio ed alla stazione di partenza del Magico Trenino, è possibile trovare tante casette di legno dove acquistare prodotti tipici regionali e tante idee regalo.

Ma gli eventi per il Natale non finiscono e il 27 dicembre si svolgerà l’ormai tradizionale e attesa Fiaccolata lungo la Via Sacra. Una manifestazione che sta riscuotendo sempre più successo attirando persone anche oltre i confini cittadini. La partenza della Fiaccolata è prevista dalla Prima Cappella alle ore 20.30. L’arrivo in cima a Santa Maria del Monte è previsto per le 21.30 e in piazzetta Paolo VI, ci sarà lo scambio di auguri e gli Alpini accoglieranno i partecipanti con panettone, tè, vin brulé e cioccolata calda.

Anche per la Fiaccolata del 27 dicembre il Comune di Varese in sinergia con Autolinee Varesine metterà a disposizione un servizio di navette gratuite. Le corse di andata delle navette partiranno da piazzale De Gasperi/Via Borghi alle 19.00, 19.10, 19.20 e 19.30 e raggiungeranno piazzale Montanari da dove i cittadini potranno raggiungere comodamente la Prima Cappella da dove partirà la Fiaccolata. Sono previste fermate intermedie a Sant’Ambrogio (Milite Ignoto), Sant’Ambrogio Virgilio 26 (Prealpi), Sant’Ambrogio Virgilio 54 (Robarello), Fogliaro Virgilio 78 (Archimede) e Bivio Velate Quintino Sella 30 (Adige). Le corse di ritorno partiranno da piazzale Pogliaghi alle 23.00, 23.10, 23.20 e 23.30.