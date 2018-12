Tentano il furto in una casa, ma vengono sorpresi dal proprietario.

Sono stati sorpresi dal figlio del proprietario dell’appartamento che stava ritornando a casa, tre persone, due donne di 24 e 36 anni ed un uomo di 25, italiani di etnia Rom.

Erano intente ad aprire l’appartamento di cui avevano già rotto le serrature di casa ed erano pronte ad entrare. E’ successo nella serata di ieri, sabato 22 dicembre, al quarto piano di un appartamento di Corso Italia a Legnano. Sorpresi ed affrontati dal giovane i tre si sono dati alla fuga giù per le scale. Il giovane proprietario intanto ha dato l’allarme facendo accorrere i familiari. Insieme a loro sono arrivati anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnano che erano stati avvisati da alcuni vicini. Appena arrivati ed entrati nel palazzo hanno sorpreso i tre che ancora stavano tentando la fuga. Sono stati rallentati dal fatto che una delle due donne è caduta rovinosamente durante la fuga, procurandosi una grave lussazione alla caviglia destra.

Per strada si è radunato un capannello di gente e, all’arrivo dell’autoambulanza non si comprendeva bene cosa fosse successo. Presi, la donna ferita con l’auto dei Carabinieri che scortava l’auto medica, è andata al Pronto Soccorso mentre i suoi complici sono stati portati nella caserma di Via Guerciotti dove, in una capiente borsa griffata sono stati trovati numerosi cacciavite di grosse dimensioni ed una pila, utilizzate per commettere i furti, e il pezzo di serratura che era stata spaccata dalla porta dell’appartamento che si accingevano ad aprire.

Quest’ultimo elemento, inequivocabile, ne ha determinato l’arresto. La donna che si era ferita è stata portata con un’ambulanza presso l’Istituto Clinico Mater Domini di Castellanza dove è stata piantonata dai Carabinieri di Legnano. Gli altri due malfattori sono nelle celle di sicurezza del Comando Carabinieri in attesa del rito direttissimo. Procede la Procura della Repubblica di Busto Arsizio.