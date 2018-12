Tetto in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco della provincia di Varese sono intervenuti, nelle serata di ieri domenica 16 dicembre, attorno alle ore 22:30, nel comune di Tradate, in via Pasubio per incendio tetto.

Per cause ancora in fase di accertamento la copertura di una villetta è stata interessata da un’incendio. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.