Tetto in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

(immagine di repertorio)

Un tetto in fiamme la notte scorsa a Gemonio.

L’incendio è scoppiato intorno alla mezzanotte. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cellina con con due autopompe e un’autobotte per spegnere l’incendio che ha devastato la copertura dell’abitazione.

L’intervento ha permesso di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’area.