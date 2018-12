Da The Voice a Uboldo: Suor Cristina in concerto al Teatro San Pio

Appuntamento d’eccezione sabato 8 dicembre alle ore 21,00 al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo dove salirà sul palco suor Cristina, la religiosa vincitrice di “The Voice 2”.

Il suo sarà un Concerto-Testimonianza nel quale Suor Cristina, canterà alcuni dei migliori brani del suo ultimo album “Felice” e racconterà la sua storia testimoniando la sua fede. L’appuntamento a Uboldo – che gode del sostegno di Comune di Uboldo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Car Edile, Spazio Verde, The Boga Foundation e Habitare – è per Sabato 8 Dicembre alle ore 21,00. Il costo del biglietto è di € 15,00 (posto unico). Per informazioni e prenotazioni: www.teatrosanpio.uboldo.info – Tel. 328.7444674 – Cartoleria Pagani di Uboldo.

Siciliana di Comiso, Suor Cristina, ancora adolescente, interpreta il ruolo di Suor Rosa, fondatrice delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, nel musical “Il coraggio di amare”. Frequenta dal 2008 l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy in Roma, studiando canto con i docenti Franco Simone e Tiziana Rivale.

Inizia il cammino di postulato nel 2009 e, dopo un periodo di due anni vissuto in Brasile per il noviziato, prende i voti nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia. Nel 2013 vince il concorso canoro religioso Good News Festival in Roma, trasmesso da TV2000, con il brano Senza la tua voce, che verrà pubblicato come singolo il 30 luglio di quell’anno. L’anno successivo vince il talent show The Voice of Italy nella squadra del rapper J-Ax firmando successivamente un contratto discografico con la Universal Music.

Dopo aver rinnovato i suoi voti il 29 luglio 2014, Suor Cristina si dedica alla preparazione del suo primo lavoro discografico. Il 10 novembre 2014 esce Sister Cristina pubblicato dalla Universal anticipato dal singolo Like a Virgin, cover del brano di Madonna. Dopo numerosi importanti impegni nell’ambito della promozione del disco (come ad esempio la sua esibizione al Today Show di New York), il 14 dicembre partecipa al Concerto di Natale in Vaticano (trasmesso su Rai 2 il 24 dicembre 2014). L’11 marzo 2015 Suor Cristina pubblica in Giappone Sister Cristina. Dal 10 dicembre 2015 fino al 2017 è nel cast del musical Sister Act, diretto da Saverio Marconi. Nell’estate del 2016 è tra i protagonisti dello spettacolo Titanic – Il musical. Nello stesso anno incide assieme al cantante svizzero Patric Scott una cover di Hallelujah di Leonard Cohen, pubblicata il 1º dicembre. Il 9 marzo 2018 pubblica il singolo Felice, che anticipa il suo secondo album, dal titolo omonimo, che viene pubblicato il 23 marzo. Il 28 aprile 2018 è ballerina per una notte alla trasmissione di RAI Uno “Ballando con le stelle”.