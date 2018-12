Trasporti pubblici a orario ridotto per il periodo natalizio

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il servizio bus di Autolinee Varesine va incontro alle consuete modifiche di orario.

Nel periodo da lunedì 24 dicembre a sabato 5 gennaio 2019, su tutta la rete aziendale (linee urbane della città di Varese e linee extraurbane) si seguirà l’apposito orario ridotto; su quelle linee extraurbane in cui tale tipo di orario non è previsto (come la N20 Varese-Angera-Sesto Calende, la N21 Varese-Osmate e altre), si seguirà invece l’orario non Scolastico.

Nelle giornate del 25 dicembre (Santo Natale) e 1 gennaio (Capodanno), il servizio è sospeso sull’intera rete; il 26 dicembre (Santo Stefano) saranno attive, con orario Festivo, solo le linee urbane della città di Varese e le linee di area urbana per Azzate e Bisuschio.

Infine, il Comune di Varese ha previsto, per la notte di Natale, uno speciale servizio gratuito bus+funicolare per raggiungere il Sacro Monte: navette in partenza dallo stadio (piazzale De Gasperi) alle ore 22.10, 22.40, 23.10, 23.40; corse di discesa dalla stazione Vellone, in coincidenza con la funicolare, alle ore 22.23, 22.53, 23.23, 23.53, 1.15, 1.38, 2.01.