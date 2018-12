Trenino gratuito con laboratori, cioccolata calda e canti con Babbo Natale

Aspettando che giungano notizie dal ‘dolce atterraggio’ della Cartoline destinate a Babbo Natale e lanciate (agganciate ai palloncini) lo scorso 8 dicembre dalla centrale Piazza Garibaldi di Sesto Calende, il prossimo appuntamento dedicato ai bambini è quello con il Trenino di Babbo Natale il cui arrivo è previsto per il prossimo sabato 15 dicembre.

Come vuole la tradizione, per tutta la giornata di sabato, dalle 10 del mattino e sino alle ore 18, i bambini potranno gratuitamente percorrere strade e piazze del centro illuminate a festa. Un viaggio speciale, per la felicità dei più piccoli, resa possibile dal contributo della Pro Sesto.

L’attesa alla fermata, in Piazza Garibaldi, sarà allietata dalla cioccolata calda che vedrà impegnati alla somministrazione i volontari della Pro Sesto.

Sarà anche presente uno stand di Merilla con dei laboratori dedicati al Natale.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, l’attesa sarà allietata anche dai canti a tema di Babbo Natale Silvano, alias Silvano Rigoli, già mattatore delle Estati Sestesi. Per l’occasione si calerà proprio nelle vesti di Santa Claus disponibile, nell’eventualità, a posare anche per delle foto ricordo.Una passione, quella di Silvano Rigoli,per la musica in strada, al punto da essere conosciuto per il proprio ampio repertorio delle migliori canzoni italiane (una Sua scelta di vita) che si adatterà, per l’occasione, alle imminente feste natalizie con un repertorio specifico.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Sesto, gode del patrocinio della Città di Sesto Calende, del locale Gruppo Commercianti e Artigiani e della ConfCommercio Gallarate-Malpensa.