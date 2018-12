Un corso di nuoto per un bimbo disabile, il regalo di “Bardello Corsi”

Un progetto finanziato e pensato per rendere felice un bambino.

È quello che ha realizzato e messo in pratica l’associazione “Bardello Corsi”, che organizza varie attività nella palestra comunale del paese dal 2014.

Una bella iniziativa che l’associazione bardellese presenta così sul proprio profilo Facebook: “Tenendo fede al progetto iniziale e ad uno dei motivi per cui è nata “Bardello Corsi asd”, quest’anno verrà realizzato, con la collaborazione di Matteo Petruzzi (educatore che già segue il bambino come insegnante di sostegno a scuola), un progetto sportivo per un bimbo disabile, totalmente a carico della nostra associazione. RINGRAZIO tutti i nostri ASSOCIATI che, partecipando alle nostre attività, hanno permesso tutto questo”.