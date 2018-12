Un “Gran concerto di Natale” per gli auguri in musica della Banda

(Nella foto: gli auguri in piazza della Filarmonica Ponchielli nel Natale 2017)

Come ogni anno, la Filarmonica Ponchielli di Vedano Olona ha preparato con grande cura il “Gran concerto di Natale“, per gli auguri in musica a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è per le ore 21 di domenica 16 dicembre, nel Salone del Vela, in via don Minzoni 4.

La Filarmonica sarà diretta dal M° Riccardo Chiesa.

La serata è ad ingresso libero. Tutti invitati!