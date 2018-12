Un viaggio attraverso i colori, i profumi e i sapori del mondo Naturwaren

Sabato 8 dicembre nello store Naturwaren di Piazza Beccaria 7, vi aspetta un viaggio che vi porterà alla scoperta di alcune piante, delle loro proprietà terapeutiche, con i loro aromi e i loro sapori.

Naturwaren è sinonimo di ricerca, profonda conoscenza della natura e dell’efficacia dei suoi estratti, unita ad un’elevata qualità del prodotto: questo è quello che vogliamo trasmettere e raccontare a tutti coloro i quali vorranno visitare il nostro negozio monomarca a Varese in Piazza Beccaria 7.

Sono tanti e molto diversi tra di loro gli estratti vegetali che compongono il mondo Naturwaren, ciascuno con le sue preziose virtù terapeutiche.

A partire da AllgaSan, la linea di prodotti a base di olio di pino mugo, specializzata nel trattamento di piedi, gambe, dolori muscolari e articolari. Il nome deriva dall’Algovia, la regione del Sud della Baviera in cui si coltivano i pini mughi dai cui aghi viene estratto il prezioso olio con un’importante azione antinfiammatoria ed antibatterica, completato da altri importanti attivi vegetali quali gli oli di salvia e di rosmarino.

Dr. Theiss, una gamma di prodotti fitoterapici, specifica per il trattamento del dolore e dei malesseri stagionali come influenza e raffreddamento. L’attenzione dell’azienda per il controllo dell’intera filiera, fa sì che l’estratto di calendula sia ricavato da piantagioni di proprietà, mentre un attento e severo controllo accompagna la selezione della Piantaggine o dei fiori di Echinacea.

I Sali minerali contenuti nella linea Active nutrient sono invece ricavati dalla acque terapeutiche della Fonte Augusta di Rilchingen in Germania, famosa per le proprietà benefiche delle sue acque legate all’eccezionale concentrazione di Sali minerali da cui si ricava il Bioactive complex.

In tutto questo non può mancare la Bellezza, con i prodotti Pharmatheiss Cosmetics che propongono trattamenti personalizzati per tutte le esigenze della pelle. Olio d’oliva extra vergine di provenienza italiana al 100%, oltre ad essere presente in purezza nella linea Doliva, rappresenta l’olio di emulsione alla base di tutte le preparazioni Pharmatheiss Cosmetics.

Da sempre presenti e distribuiti in Farmacia, per tutto il mese di dicembre sarà eccezionalmente possibile conoscere e provare l’intera gamma dei prodotti Naturwaren nello Store di Varese in Piazza Beccaria n. 7.

In un ambiente accogliente ed esclusivo, il personale Naturwaren è pronto ad accogliervi con consigli personalizzati e competenti. Sarà un’occasione per concedersi utili ed originali regali di Natale, confezionati e impreziositi dalle tante confezioni natalizie.