Va a fuoco l’appartamento, salvati mamma e bambino imprigionati sul balcone

Sabato 29 dicembre, alle ore 10:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti in via per Castelnovate a Cardano al Campo per l’incendio di un’abitazione al secondo piano di un grosso condominio.

Per cause ancora in fase di accertamento un appartamento è stato interessato da un’incendio e una donna e un bambino, che erano all’interno, sono rimasti bloccati su un balcone mentre le fiamme avvolgevano gli arredi.

I nove vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un autobotte e un’autoscala. Gli operatori giunti sul luogo, mediate l’autoscala sono riusciti a trarre in salvo le persone, la donna e il minore sono stati affidati alle cure del personale sanitario, successivamente hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. L’unita abitativa è stata dichiarata inagibile.