Varese: 13 ex tesserati vincono ricorsi per 110mila euro

Ennesima mazzata, per quanto fosse prevedibile, sulle fragili casse sociali del Calcio Varese. La Commissione Accordi Economici della Federcalcio ha esaminato i ricorsi di una lunga serie di calciatori e dirigenti in forza al club biancorosso nella scorsa stagione, dando – ovviamente – ragione ai tesserati che non hanno percepito i rimborsi per lunghi mesi.

Tredici i ricorsi presentati e accolti per un totale di oltre 110mila euro che vanno ad aggiungersi agli altri 26mila comunicati con un analogo provvedimento nella giornata di ieri, mercoledì 19 (in quel caso i tre calciatori coinvolti erano Palazzolo, Zazzi e Arca).

Le vertenze trattate quest’oggi comprendono innanzitutto quella dell’ex direttore sportivo Alessandro Merlin, che dovrà percepire oltre 18mila euro dalla società per la quale ha lavorato nelle scorse stagioni.

Ancora più onerosa la sentenza che ha come protagonista Michele Ferri, al quale il Varese dovrà versare 19.608 euro; importante anche la vertenza che coinvolge il centrocampista Christian Monacizzo: a lui andranno 15.550 euro. Ma come detto, l’elenco è chilometrico: Morao e Rudi, due giocatori aggiunti nel mercato di riparazione lo scorso anno, dovranno essere pagati con 10.700 e 12.200 euro. Il Varese dovrà versare importi minori ai vari Balconi, Battistello, Bruzzone, Fratus, Frigione, Ghidoni, Melesi e Pedrabissi.

Tutto ciò nel mezzo di una nuova tempesta societaria, nel corso della quale si sono visto uno sciopero dei calciatori attualmente in squadra, il tentativo degli ultras di non far disputare una partita, divergenze tra i dirigenti (ufficiali o in pectore) e teso botta e risposta tra società e Comune. Con la squadra di Domenicali che si appresta a giocare la finale di Coppa Italia di Eccellenza (sabato), unico sprazzo di sport in mezzo a una serie infinita di problemi extra-campo.