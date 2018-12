Venditori formati grazie all’Ente bilaterale del terziario

Si è concluso il corso di formazione su tecniche commerciali e strategie di vendita promosso dall’Ente Bilaterale del Terziario a titolo totalmente gratuito.

15 i partecipanti che hanno frequentato il corso tenutosi dal 3 al 7 dicembre presso la sede degli Enti Bilaterali di via valle Venosta 4 a Varese; oltre ad un attestato di partecipazione tecnico, hanno ricevuto anche un attestato per la formazione generale art. 37 ed uno per la formazione specifica relativamente ai rischi del settore; sarebbero così agevolate quelle aziende che volessero inserire nel loro organico personale qualificato anche solo per il periodo delle festività.

Al termine dell’attività formativa i partecipanti hanno inserito la loro candidatura sul sito “MyJob”, il portale di domanda offerta degli Enti Bilaterali che gratuitamente permette ad aziende di inserire richieste e a futuri lavoratori candidature.