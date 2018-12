Il vento spegne le lucine di Leggiuno nel giorno della Vigilia

A causa del forte vento che sta attraversando la provincia, con particolare intensità nel medio-Verbano, a Leggiuno hanno scelto per precauzione di lasciare spento l’impianto di illuminazione natalizio.

Le famose lucine di Leggiuno, dunque, rimarranno spente oggi, Vigilia di Natale. Le raffiche di vento hanno danneggiato alcune delle strutture e divelto molti cartelli stradali pertanto gli organizzatori hanno capito che entro questa sera, per l’attesa illuminazione della Vigilia, non ci sarebbero state le condizioni per garantire l’accensione dell’impianto.

Fortunatamente il tempo stimato per i lavori di ripristino garantirà già da domani, giorno di Natale, la riapertura di tutti gli spazi.

Le lucine di Leggiuno rimarranno spente anche il 31 dicembre, mentre tutti gli altri giorni saranno attive anche le navette per trasportare i visitatori dai parcheggi limitrofi.