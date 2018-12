Via Biancardi, la risposta di Agesp: “Non ci sono stati richiesti nuovi interventi”

Con riferimento all’articolo In contromano in Via Biancardi: “Agesp intervenga prima che qualcuno si faccia male”, la società del Comune di Busto Arsizio ha effettuato degli accertamenti e fa sapere di non essere legittimata ad intervenire.

«Il compito di Agesp Attività Strumentali S.r.l. – fanno sapere dalla società – è quello di dare attuazione alle ordinanze che, di volta in volta, vengono assunte dal Comando di Polizia Locale non essendo legittimata in alcun modo ad intervenire di propria iniziativa».

In riferimento al caso messo in evidenza dal cittadino, la società precisa che non ha alcun provvedimento/ordinanza dal Comando di Polizia Locale inevaso avendo da tempo e tempestivamente ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Polizia Locale con riguardo alla viabilità che cointeressa Via Biancardi.