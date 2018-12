“Viaggio odissea per raggiungere in treno l’Artigiano in fiera”

«È stata una vera e propria odissea». Raggiungere Rho Fiera in treno per l’ultimo weekend della manifestazione dell’artigiano in fiera non è cosa facile nelle mattine del weekend.

La testimonianza è di un nostro lettore che, partito alle 9 dalla stazione di Cavaria con Premezzo, ha viaggiato verso Milano su un treno tanto pieno di viaggiatori che a Parabiago ha dovuto fermarsi. «Siamo arrivati a destinazione con 1 ora e 22 di ritardo».

L’Artigiano in Fiera è a Fieramilano (Rho-Pero), e si conclude domenica 9 dicembre dopo nove giorni, con oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi e rappresentate su una superficie espositiva di 340mila metri quadrati.