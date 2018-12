A Ville Ponti il punto sul regolamento sulla protezione dei dati personali

A sei mesi dalla piena applicazione del nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali, lunedì 10 dicembre si tiene a Villa Ponti un convegno per fare il punto della situazione, con riferimento particolare alle imprese.

L’iniziativa è promossa dall’Unione degli Industriali della provincia di Varese e prevede una prima relazione di Laura Di Liddo sui principali adempimenti previsti dalla nuova normativa, seguita dall’intervento di Giampiero Fuselli sull’organizzazione delle attività e la documentazione di accountability. In chiusura, toccherà a Marco Menegazzo parlare del sistema sanzionatorio e dell’attività ispettiva.

Il Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 ha introdotto importanti cambiamenti nei principi e nelle modalità con cui le imprese devono impostare e gestire le attività di trattamento dei dati personali. In seguito, il D.Lgs. 101/2018 ha modificato il “Codice Privacy” italiano, per renderlo conforme e compatibile con il GDPR.

L’incontro – a distanza di sei mesi dalla piena applicazione del Regolamento – si propone di aggiornare il quadro applicativo della materia con riferimento alla realtà dell’impresa.

PROGRAMMA

• I concetti chiave e gli adempimenti principali: Laura Di Liddo

• L’organizzazione delle attività e la documentazione di accountability: Gianpiero Fuselli

• Il sistema sanzionatorio e l’attività ispettiva: Marco Menegazzo

I RELATORI

LAURA DI LIDDO

Laureata in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano.

Attualmente lavora come libero professionista svolgendo attività di DPO, Privacy Officer e Consulente Privacy certificato da TUV Italia: opera presso PMI, collabora con associazioni di imprese e svolge attività di formazione e docenza, sia autonomamente che come docente incaricato da società di formazione. Fa parte del KeyMap Team (www.keymap.it) ed è Senior Consultant presso GRCteam srl.

GIANPIERO FUSELLI

Dal 1994 ad oggi coordina il gruppo IMteam (costituito da teamQUALITY srl, SIATEC srl, GRCteam srl, Yamme srl e AGM spa) in qualità di Direzione Generale e di Amministratore delegato. Si occupa di consulenza e sviluppo di Sistemi Organizzativi: qualità, sicurezza, privacy, sicurezza delle informazioni, continuità operativa. (Senior Consultant ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, GDPR, Integrazione Sistemi di Gestione).

MARCO MENEGAZZO

Il Colonnello Marco Menegazzo è il Comandante del Gruppo Privacy del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, posto alle dipendenze del Comando Unità Speciali, Reparto del Corpo della Guardia di Finanza che, in virtù e per effetto del Protocollo d’Intesa siglato in data 10 marzo 2016 tra il Comando Generale e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è istituzionalmente preposto a collaborare con la prefata Autorità nello specifico comparto della tutela dei dati personali delle persone fisiche.

