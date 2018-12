Violenze in corsia: la misura è colma, occorre prevenire

Violenze verbali e, a volte, anche fisiche sono ormai all’ordine del giorno nelle corsie degli ospedali lombardi. Nei pronto soccorso le tensioni sono continue: tempi d’attesa troppo lunghi, carichi di lavoro estenuanti che lasciano poco tempo all’empatia. Medici e infermieri sono chiamati a contenere, quando non devono schivare “oggetti volanti”.

Intolleranza sia reale che virtuale con attacchi e insulti sui social che, recentemente, sono stati oggetto di denuncia da parte di un gruppo di infermiere dell’ospedale di Varese.

L’escalation di violenze però ha superato da tempo i limiti della normale sopportazione diventando un caso di discussione e analisi.

In quest’ottica si pone il convegno che ci sarà lunedì 10 dicembre all’Auditorium dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Il titolo dell’incontro è “Rispettiamoci! Prevenzione delle aggressioni nelle aziende sanitarie dell’Insubria” (h. 8.30-13), organizzato da Asst Lariana.

L’evento, di cui è responsabile scientifico l’ing. Silvano Sartori, analizzerà il fenomeno della violenza agli operatori con esperti di diversi settori e presenterà le misure prese in questo ambito dalle Asst Lariana, Valle Olona e Sette Laghi e dall’Ats dell’Insubria.

Al termine è prevista la tavola rotonda “Ospedale e Territorio: progettualità in Pronto Soccorso” durante la quale saranno presentate anche le esperienze di volontariato in Pronto soccorso.

Il convegno è aperto a tutte le professioni. Per i dipendenti dell’Asst Lariana l’iscrizione avviene tramite Portale Dipendenti piattaforma TOM. Per gli esterni, invece, tramite registrazione e iscrizione sulla piattaforma TOM accessibile dal sito www.asst-lariana.it > Per i professionisti > Formazione > Offerta Formativa. La partecipazione è gratuita.

Ecco il programma:

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Saluti delle autorità

Dr. Marco Onofri – Direttore Generale Asst Lariana

Dr.ssa Paola Lattuada – Direttore generale Ats Insubria

Dr. Giuseppe Brazzoli, Direttore Generale Asst Valle Olona

Prof. Dr. Angelo Tagliabue, Rettore Università dell’Insubria

Dr. Gianluigi Spata, presidente OMCEO Como

Dott. Dario Cremonesi, presidente OPI Como

On. Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell’Interno

Interventi

Moderatori: Francesca Guido e Alessandra Toni, giornaliste

Dr. Carlo Fraticelli, Direttore DSMD Asst Lariana – Un’analisi del fenomeno. Le tecniche di de-escalation

Dr.ssa Maria Cristina Della Rosa, Direttore Dipartimento Cure Primarie Ats Insubria – Attività di prevenzione per la sicurezza degli operatori sanitari in Ats Insubria

Ing. Andrea Bocchieri, Dirigente S.C. Prevenzione Protezione Rischi Asst Valle Olona – Aggressioni agli operatori del SSN: fattori di rischio, monitoraggi e necessità di soluzioni integrate

Ing. Silvano Sartori, già Direttore UOC Prevenzione e Protezione Asst Lariana – Esperienze e soluzioni in Asst Lariana

Dott. Enrico Malinverno, S.C. Qualità, Appropriatezza, Accreditamento e Rischio Clinico Asst Sette Laghi – Il sistema di segnalazione degli agiti aggressivi presso l’Asst Sette Laghi

Dr. Maurizio Ciatti, specialista in Chirurgia Maxillo Facciale – La sicurezza negli studi medici privati

Avv. Monica Alberti, esperta in legislazione di sicurezza – Ipotesi di reato e tutele per gli enti e gli operatori

Tavola rotonda

“Ospedale e Territorio: progettualità in Pronto Soccorso”

Moderatore: Prof. Dr. Giulio Carcano, presidente Scuola di Medicina Università dell’Insubria

Interverranno: dott. Alessandro Martinelli – presidente A.Ma.Te Onlus, dr. Andrea Di Francesco – presidente Cisom Como, dr. Roberto Pusinelli, direttore PS Ospedale Sant’Anna di San Fermo d/B, dr.ssa Alessandra Farina – direttore PS Ospedale di Cantù e dr. Saverio Chiaravalle – direttore PS Ospedale di Varese.