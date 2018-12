I voti: Cain si divora le torri di Milano. Tambone stavolta gira a vuoto

ARCHIE 6,5

Partita nel complesso sufficiente ma con qualche passaggio a vuoto di troppo – due errori gravi nell’ultimo periodo, qualche tentennamento in avvio – che ne segnano il destino. Bravo invece in difesa dove tiene bene Kuzminskas (e non solo) e dove dà una bella mano a rimbalzo.

AVRAMOVIC 6,5

Un po’ il termometro di tutta Varese: come Archie, ci mette del tempo a scaldarsi. Poi nel momento migliore pare mettere le mani sul match, però a differenza di altre volte gli avversari non gli fanno sconti. Benino in attacco ma con 4 perse, benino in difesa dove però talvolta è in ritardo su Nedovic. Insomma, promosso, ma senza lode.

IANNUZZI 6

Ha la barba, è biancorosso ma non è Babbo Natale. Se ne accorgono anche i lunghi di Milano che – quando Cain va in panchina – pensano di banchettare e invece si trovano il roccioso lungo irpino a protezione dell’area. Prova positiva.

SALUMU 5,5

Non prendiamo come parametro i numeri sul tabellino finale. Il belga paga un po’ di sfortuna al tiro (due conclusioni sputate dal ferro) e l’esordio in campionato, con metri arbitrali tutti da conoscere. In difesa infatti è attivissimo ma qualche fallo (generoso, talvolta) ne placa l’attività. Rivedibile, ma la base è buona.

SCRUBB 7

Manca il suo zampino nel discreto primo tempo di Varese; dopo l’intervallo però, Tommy arma il braccio e si vede. Sigla i canestri che riportano avanti la Openjobmetis, chiude a quota 12 con 8 rimbalzi e 3 recuperi: peccato per le percentuali e per gli ultimi assalti al ferro che non vanno a buon fine. Ma Scrubb non si sfila dalle responsabilità.

TAMBONE 5 (IL PEGGIORE)

Davvero fuori dai giochi. Non incide, appare quasi timoroso e non si scuote nemmeno con i cambi punitivi di Caja. Trova l’unico canestro (da 3) con l’aiuto del tabellone ma chiude con tre palle perse che ne inquadrano la serata-no.

CAIN 7,5 (IL MIGLIORE)

Si mangia tutta la batteria dei big men milanesi, chiudendo con 13 rimbalzi e le chiavi di entrambe le aree pitturate del Forum. Ci resta un dubbio: forse Varese poteva provare a servirlo di più sotto i tabelloni, per sfruttare la sua sapienza. Ma dare palla in profondità non era semplice. Per dare un valore ulteriore alla sua prova (10+13 e 4 falli subiti) leggiamo il tabellino di Tarczewski: 0 punti, 2 rimbalzi, 5 falli.

MOORE 7

Prova a lungo gagliarda: comincia con buon piglio, è importante in chiusura del secondo periodo, poi fa girare bene la squadra nel resto della gara senza disdegnare le sortite personali (12 punti, 5 rimbalzi, 5 assist). Insomma, è in lizza per la palma di miglior varesino fino a che davanti ai suoi occhi si scatena l’uragano James. E a quel punto anche il solido Ronald, deve arrendersi.