Web Agency e Social Ads, un’accoppiata vincente per la promozione su Instagram e Facebook

Avete un prodotto o un brand da promuovere sui social network ma non avete idea di che strategia adottare per ottenere un riscontro vincente? In questo caso la migliore soluzione è quella di affidarsi a una web agency esperta in grado di pianificare e attuare la migliore strategia di promozione, in particolare, focalizzandosi sui Social Ads.

Come succede per i motori di ricerca, anche la visibilità sui social network può avere un calo e influenzare negativamente il business, da qui è nata l’esigenza di trovare una strategia che permettesse di raggiungere più persone e i Social Ads sono diventati lo strumento in grado di farlo e di far ottenere utenti targetizzati.

Se si vuole avere successo con i Social Ads è necessario avere le idee chiare, stabilire quali sono gli obiettivi da raggiungere ed evitare di fare errori che potrebbero portare risultati ed effetti negativi, per questo motivo l’accoppiata vincente per la promozione su Instagram e Facebook è quella tra web agency e social ads, un team competente capace di organizzare le campagne Ads in modo da ottenere ottimi risultati.

Cosa sono i social Ads?

I Social Ads sono una tipologia di pubblicità interattiva basata sulle inserzioni, questa può essere composta ad annunci testuali e banner e viene veicolata tramite social network.

Il primo a lanciare il social ADS è stato Facebook, successivamente, Twitter, LinkedIn, Pinterest e poi Instagram, con questo sistema è cambiato il modo di fare pubblicità e di raggiungere i clienti.

Infatti, i social Ads hanno la capacità di raggiungere un numero molto elevato di utenti di un target specifico e di mostrare solo gli annunci a cui potrebbero essere interessati, per questo chi compra likes Facebook e cerca di accrescere la sua fan base Ë nettamente avvantaggiato in quanto può ottenere più facilmente risultati grazie all’elevato numero di followers della sua community.

Scopo delle campagne Ads

Lo scopo delle campagne Ads è abbastanza chiaro: aumentare i followers, i fans e le visualizzazioni su pagine, prodotti e servizi.

Per un brand o un’azienda è fondamentale raggiungere quante pi˘ persone possibili interessate alle proprie proposte, soprattutto, perché bisogna lavorare in modo che le visite vengano trasformate in conversioni e generare dei profitti.

Una buona web agency è in grado di pianificare una strategia mirata che non comprometta il budget del cliente e riesca a fargli raggiungere gli obiettivi prefissati, il rischio di perdere tutto è molto alto se non si hanno le competenze giuste per cui è sconsigliato provare a fare tutto da soli e improvvisarsi esperti di social ads.

L’importanza di monitorare le campagne ADS

Quando si lancia una campagna ADS bisogna prestare molta attenzione al suo andamento nel tempo monitorandone le performance, così sarà più semplice valutare eventuali modifiche che potrebbero portare a risultati migliori, ottimizzando anche i costi.

E’ necessario analizzare accuratamente l’audience ed avere la certezza di star raggiungendo le persone interessate ai contenuti per ottenere riscontri positivi e avere delle buone conversioni, quindi, la fase di monitoraggio deve essere parte integrante della strategia di social media marketing e social ads.