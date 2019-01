40.000 euro per sistemare la pista ciclabile di viale Trentino e via Cadore

La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, che prevede interventi per 890.460 euro per la realizzazione di nuove piste ciclabili e per mettere in sicurezza quelle esistenti. Di questi 42.024 euro arriveranno a Busto Arsizio.

I fondi serviranno per sistemare il collegamento ciclabile tra viale Trentino e via Cadore, migliorando così il collegamento tra il cimitero e l’area dell’ospedale. Questo collegamento infatti si immette direttamente in quello del viale Stelvio, andando così a rafforzare la rete ciclabile per la città.

“Si tratta di interventi fondamentali per la tranquillità dei nostri ciclisti -ha dichiarato l’assessore De Corato-, che rientrano nel programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina”.