Abbattimenti via Roma, Sac: “Condividiamo le scelte sindaco Fagioli”

“Saronno al centro” sposa a pieno la scelta del sindaco Alessandro Fagioli di abbattere le piante di via Roma per motivi di sicurezza e per affrontare un tema annoso che si trascina da tempo.

Questo il senso della nota condivisa dalla lista civica in mattinata sul taglio dei bagolari della principale arteria cittadina che ha suscitato forti prese di posizioni in città: dalla petizione che ha superato quota mille firme, dai disegni dei bimbi affissi sugli alberi fino allo stop del cantiere imposto dal primo cittadino che in realtà non ha ancora reso noto come procederà il Comune.

“Saronno al Centro è al fianco dell’amministrazione comunale e al suo assessore Lonardoni riguardo alla decisione di tagliare gli alberi necessari, in via Roma. Gli ambientalisti saronnesi sono compatti nel denunciare che l’abbattimento degli alberi di via Roma è un grave sbaglio ma non vogliono guardare “in profondità” e non vedono che questa decisione è nata dai problemi che questi alberi stanno causando a tutti i cittadini”. La lista civica entra nello specifico affrontando i diversi “temi” della riqualificazione:

“In primis c’è che le radici, stanno invadendo il sottosuolo e questo è un problema che si trascina da molti anni, ma non veniva risolto proprio per non prendere decisioni impopolari e drastiche che avrebbero fatto insorgere i benpensanti ecologisti. Queste radici stanno invadendo diverse cantine delle case sulla via, con infiltrazioni importanti che possono ledere la sicurezza delle case. C’è poi la questione pista ciclabile. La legge prevede che questa non debba essere inferiore ai 2,50 metri e l’attuale non lo è. C’è poi la questione sicurezza marciapiedi: molte persone sono cadute e soprattutto diventa un problema per anziani e carrozzine. Quando “ è utile” si pensa a loro, altrimenti si guarda ad altro e ci si lamenta”.

Da tutte queste considerazione arriva la presa di posizione di Saronno al Centro: “Esaminato con correttezza le problematiche e la conclusione è che appoggiamo l’operato del Sindaco Fagioli perché questa decisione è saggia e soprattutto determinata al bene comune dei cittadini senza fermarsi alla mera visione ottica. Tanto più che tutto sarà ripiantumato e la via Roma ritornerà a essere sicura e piacevole alla vista. La sicurezza non deve essere messa in dubbio. Ricordiamo che gli stessi ambientalisti non volevano pulire i greti dei torrenti causando con queste prese di posizione allagamenti ed esondazioni. Non si può guardare la bellezza dell’iride e non accorgersi del tumore dell’occhio. E’ uno sbaglio che può costare molto caro”