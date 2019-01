Abbraccia un anziano e ruba l’orologio di valore, 28enne denunciata

I Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno denunciato in stato libertà per furto con destrezza una donna romena, 28enne, in Italia senza fissa dimora, disoccupata, pregiudicata.

I militari dell’Arma, grazie ad una rapida indagine, hanno raccolto diversi indizi sulla donna, individuandola – anche grazie all’analisi di numerosi filmati estrapolati da sistemi di videosorveglianza privati e pubblici – come la responsabile di un furto con destrezza commesso con la “tecnica dell’abbraccio” nel mese di settembre 2018, in Busto Arsizio, ai danni di un 80enne pensionato.

All’anziano, mediante un “finto” e pretestuoso abbraccio”, è stato sottratto un orologio di particolare valore, di diverse migliaia di euro.