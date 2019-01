Accoglienza e buona amministrazione, Aimetti si racconta a “L’Osservatore Romano”

La home page de L’Osservatore Romano online e una intera pagina sull’edizione cartacea di martedì 8 gennaio. Silvio Aimetti, sindaco di Comerio tra i promotori della “Rete civica degli amministratori per l’accoglienza e la lotta alla povertà della provincia di Varese” è stato intervistato dal giornalista Marco Bellizzi, firma del giornale vaticano, sull’esperienza modello avviata in provincia di Varese.

Una lunga intervista nella quale Aimetti ha definito “senza senso” alcuni contenuti nel decreto sicurezza voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Rendere difficile ai richiedenti asilo ottenere uno status riconosciuto non solo non risponde alla coscienza di uomini e di credenti. Semplicemente è un’offesa alla logica”, si legge nel pezzo.

Silvio Aimetti, 51 anni, imprenditore, con i suoi colleghi sindaci per l’accoglienza è stato ricevuto da Papa Francesco nel 2017 e, nel dicembre scorso, dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini: «Entrambi ci hanno incoraggiato ad andare avanti e ci hanno assicurato tutto il loro sostegno. All’arcivescovo ho detto che dobbiamo continuare a lavorare come squadra, il Comune con le scuole, le parrocchie, le imprese», spiega nel pezzo su “L’Osservatore Romano”.

A Comerio nel 2015 Aimetti ha dato il via ad un progetto pilota di accoglienza: una casa di sua proprietà è stata data in affitto ad una cooperativa, la Colce, che accoglie migranti e invece di incassare il canone d’affitto ha deciso, d’accordo con la sua giunta, di reinvestire il denaro per impiegare italiani senza lavoro.

Nell’intervista a “L’Osservatore Romano” Aimetti ha toccato vari punti: il ruolo dlele cooperative, lo Sprar, i pregiudizi, il modello dell’accoglienza diffusa, gli errori fatti nel passato e le possibili conseguenze del Decreto Sicurezza di Salvini.