Accusata di maltrattamenti sul marito, assolta grazie alla testimonianza della figlia

Il marito l’aveva accusata di maltrattamenti e di tre episodi in cui avrebbe anche subito delle lesioni e la separazione finisce davanti al giudice monocratico del tribunale di Busto Arsizio che assolve la donna dai maltrattamenti e la condanna per solo uno dei tre episodi di lesioni denunciati.

Alla fine il giudice si è deciso grazie alla testimonianza della figlia della coppia che, nemmeno 13enne, ha dato una lezione di lucidità ed equidistanza che nessuno, genitori per primi, non si sarebbero mai aspettati a quell’età.

La giovanissima ragazza ha salomonicamente suddiviso al 50% le responsabilità di quei litigi che sfociavano regolarmente in violenza. Secondo la sua testimonianza il problema della coppia era concentrato sugli aperitivi “troppo sostenuti” del papà che nel weekend alzava troppo il gomito e quando tornava a casa non era il solito amorevole padre e marito che dimostrava di essere durante la settimana. I suoi rientri a casa erano conditi da litigi violenti con la moglie che temeva fosse diventato un alcolista e non disdegnava di usare anche la scopa per colpire il marito alticcio.

La coppia si è separata nel 2014 e da quel momento è iniziato un procedimento penale che si è concluso ieri con la sentenza di assoluzione da parte del giudice Daniela Frattini per il capo d’accusa più pesante nei confronti della donna, difesa dall’Avvocato Carlo Alberto Cova.