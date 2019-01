Adesioni anche nel Varesotto per la manifestazione “Italia che resiste”

Anche in provincia di Varese raccoglie adesioni la manifestazione autoconvocata per il prossimo 2 febbraio.

Il tam tam è cominciato sui social network da un gruppo di cittadini che hanno lanciato l’appello a riunirsi attorno alle sedi dei comuni italiani. La chiamata era per tutti coloro che voglio “dire basta alla violenza e chiedere il rispetto della vita civile e dei diritti umani”.

Dietro l’organizzazione non ci sono sigle particolari. Chi ha lanciato l’appello spiega:

“La Manifestazione nasce come reazione spontanea di un gruppo di cittadini impegnati nel sociale davanti al quotidiano sfoggio di xenofobia, egoismo e mancanza di empatia. Non vogliamo essere come quelli che in tempo di guerra hanno fatto finta di non vedere quello che stava accadendo, questa piazza autoconvocata vuole essere la scintilla di una nuova resistenza. Quella di l’Italia che resiste è una piazza libera, plurale, autonoma. La presenza di bandiere e simboli di partiti e movimenti è un invito ad un’assunzione di impegno e responsabilità di fronte alla collettività: chi sarà in piazza sabato dovrà poi dar seguito alla propria presenza anche nelle opportune sedi istituzionali”.

Gli ideatori sono quattro persone che fanno parte della cosiddetta “cittadinanza attiva”: Luisa Maria Orsi, laureata in scienze diplomatiche, mediatrice, volontaria di R@inbow for Africa; Luisa Mondo, medico, attiva nella Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e volontaria di R@inbow for Africa; Giovanni Gariglio, ottico, laureato in lettere moderne, essere umano e volontario di R@inbow for Africa e Michele Angheleddu, counsellor, formatore, essere umano e volontario di R@inbow for Africa.

Quali sono gli obiettivi della convocazione? In primis l’abrogazione del “Decreto Sicurezza”.

In Provincia di Varese ci sono state adesioni a Saronno, Malnate e Varese tutte con la stessa convocazione: il 2 febbraio alle ore 14 per dar vita ad una catena umana attorno a tutti gli edifici di tutti i Comuni Italiani.