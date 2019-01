Affaire-Bulgaria, 11mila euro per recuperare i soldi del Summer Festival

A distanza di quasi un anno e mezzo continua la “caccia” ai soldi della difeiussione del Summer Festival, a copertura dell’entrata di 87mila euro (su 115mila) ancora prevista dal Comune di Gallarate.

Mentre poco si può sperare – pare – di recuperare dalla Mec srls in Italia, continua invece il tentativo di recuperare i fondi della Nadejda Insurance, la compagnia assicurativa di Sofia che ha emesso la fideiussione a garanzia appunto dei soldi che la Mec avrebbe dovuto versare al Comune per il festival estivo (poi fermatosi anzitempo).

L’incarico assegnato dal Comune – che è tenuto a incassare l’arretrato – è stato affidato a due legali, uno in Italia e uno a Sofia, l’avvocato Emilija Parvanova. Complessivamente il doppio incarico richiede 2365,68 euro in Italia e 5.960,00 in Bulgaria. Oltre a questo viene stanziata anche una somma stimata di 3mila euro per altre spese esenti.

La vicenda della fideiussione ha creato grande polemica politica. Secondo l’opposizione il Comune non riuscirà a incassare i soldi dovuti e si è creato un danno, a fronte della sottovalutazione dei rischi legati alla fideiussione di Sofia (considerata già nell’estate 2017 inaffidabile, dalle autorità bulgare e italiane). Secondo l’amministrazione, il Comune ha comunque guadagnato dall’operazione, grazie ai ventimila euro introitati nella prima fase, prima della chiusura del festival.