Aggrediti in una rissa, donna soccorsa con l’elicottero

Una rissa è scaturita nella serata di ieri, lunedì 21 gennaio, in Via Don Milani a Laveno Mombello, nella frazione di Chiso. Intorno alle 22 e 30, il 118 e i Carabinieri della compagnia della sezione locale sono dovuti intervenuti per calmare gli animi: secondo una prima ricostruzione dei fatti un uomo di 28 anni e una donna di 33 (già noti alle forze dell’ordine) sono stati aggrediti da altre persone.

Ad avere la peggio la donna di 33 anni che è stata ricoverata all’Ospedale di Circolo di Varese con una prognosi di cinque giorni. Secondo quanto riportato ai Carabinieri, sembra che la donna sia stata colpita da una mazza da baseball. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i protagonisti della vicenda per ricostruire tutta la dinamica della rissa.

(Foto di repertorio)