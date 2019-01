Al Gagarin si parla di cambiamenti climatici con Mauro Van Aken

Appuntamento al Circolo Gagarin questa sera per il secondo appuntamento della rassegna socio-culturale Stati d’Eccezione. Con l’antropologo, ricercatore e docente dell’università Bicocca Mauro Van Aken, si discuterà di cambiamenti dei sistemi climatici, spesso invisibili e generici ma che ripercuotono fortemente i propri effetti nel presente concreto delle comunità.

Da questo concetto il titolo “Quando l’aria è eccezione: i cambiamenti climatici sono una questione culturale”, elevare e ripensare la questione climatica come una sfida culturale, analizzando il rapporto tra uomo e natura e come il suo degrado porti ad un’accelerazione di forme di diseguaglianza e di politiche autoritarie. Van Aken con la sua esperienza di studio e ricerca (sul campo, nella Valle del Giordano per esempio) offrirà il suo punto di vista sulla situazione attuale e proverà ad immaginare un alternativa di futuro.