Al palazzetto con lo sconto per gli abbonati Trenord

Buone notizie per gli abbonati a Trenord che tifano Pallacanestro Varese: nell’ambito dell’accordi di partnership tra l’azienda ferroviaria e il club biancorosso, è stata varata una tariffa speciale per l’ingresso alle partite della Enerxenia Arena

Chi è possesso di un abbonamento Trenord infatti, riceverà il 10% di sconto sui biglietti sia della Serie A, sia della Fiba Europe Cup, i due tornei a cui partecipa in questa stagione la squadra di coach Attilio Caja.

Per godere dello sconto è sufficiente esibire la propria tessera personale “Io viaggio/Itinero” e la ricevuta d’acquisto dell’abbonamento in corso di validità oppure, in alternativa, l’abbonamento cartaceo.

Nell’occasione Trenord ricorda che è possibile utilizzare anche il treno per raggiungere il palasport di Masnago: la stazione Varese FS è raggiunta dalla linee Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano e S5 Varese-Milano-Treviglio mentre le stazioni Varese FN e Casbeno FN si trovano sulla Milano-Saronno-Varese-Laveno. Dalle due stazioni centrali è possibile raggiungere il palazzetto con la Linea E.