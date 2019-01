Arrestata 33enne, aveva la pistola sotto al materasso

Aveva una pistola avvolta in un calzino, nascosta tra mutande e reggiseni, con otto colpi nel caricatore pronti a sparare: per questo i Carabinieri hanno arrestato una giovane donna residente a Brusimpiano.

Nei guai martedì scorso è finita J.B., 33 anni, in manette per detenzione di arma clandestina.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese hanno perquisito l’abitazione della donna, sposata e madre di una bimba di pochi mesi, ed hanno rinvenuto – occultata sotto il materasso della camera matrimoniale – una pistola Beretta modello 70, con la matricola abrasa.

L’arma, perfettamente funzionante, era avvolta in un calzino ed aveva il serbatoio inserito, con 8 colpi calibro 7,65 all’interno.

Insieme alla pistola i militari hanno ritrovato anche altre munizioni dello stesso calibro.

La donna, arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari per consentirle di continuare ad accudire la figlia neonata, è stata accompagnata nella giornata di ieri al Tribunale di Varese per la convalida del provvedimento. Davanti al G.I.P, che ha convalidato l’arresto e disposto la prosecuzione della detenzione domiciliare, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Si tratta del secondo rinvenimento nel giro di poco più di un mese da parte dei militari del Comando Provinciale di Varese, che stanno concentrando i loro sforzi per contrastare il traffico e la detenzione illecita di armi.

Lo scorso 6 dicembre, come si ricorderà, un uomo di 40 anni è finito in carcere perché sorpreso sempre a Brusimpiano, nella frazione di Ardena, con in casa due pistole con matricole abrase e un fucile rubato: per questo il 40enne venne arrestato per ricettazione, detenzione illecita di arma comune da sparo e detenzione di armi clandestine.