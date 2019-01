Aubam cerca famiglie per ospitare i bambini di Chernobyl

Mercoledì 23 gennaio l’associazione Aubam, che organizza da molti anni i soggiorni estivi di bambini che vivono nelle aree contaminate attorno alla centrale nucleare di Chernobyl, sarà all’oratorio del Redentore (via Rodari 25, Busto Arsizio) dalle 16 alle 20 per accogliere le famiglie che hanno intenzione di partecipare al progetto di ospitalità per il 2019.

L’associazione è gestita da Antonio Tosi che è a disposizione di chiunque voglia anche solo chiedere informazioni e risponde al numero telefonico 3395475050 oppure alla mail info@aubam.org.