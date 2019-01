Azzimonti (Lega): “Brugnone ha letto la manovra sbagliata. Nessun taglio ai Comuni”

«Temo che Brugnone abbia letto il testo della manovra dell’anno scorso» – non si fa attendere la replica del capogruppo in consiglio della Lega Nord, Ivo Azzimonti, alle parole del consigliere comunale del Pd che aveva commentato l’aumento delle tasse comunali e dell’Irpef in particolare, annunciato dal sindaco Emanuele Antonelli.

«Non ci risultano tagli dei fondi dal governo nell’attuale finanziaria. Vediamo invece una grande attenzione verso i comuni da parte del governo attraverso i numerosi provvedimenti che porteranno benefici anche alle casse comunali – spiega Azzimonti – mi riferisco alla flat tax in particolare che permetterà un aumento dei consumi considerevoli e, indirettamente, anche per le casse locali sotto forma di maggiori entrate. Al contrario, negli ultimi anni, siamo stati abituati a continui tagli delle risorse dei comuni e adesso siamo costretti ad aumentare le tasse».

Azzimonti spiega perchè è stato deciso l’aumento dell’Irpef annunciato da Antonelli: «Naturlamente non lo vuole nessuno ma è giusto sottolineare che da 10 anni non si toccava l’aliquota Irpef. Rimaniamo un comune virtuoso con le tariffe a domanda individuale più basse di tutta la zona, in cambio, ricordiamolo, di servizi ad altissimi livelli. Naturalmente quelle di Antonelli sono parole alle quali seguiranno analisi approfondite per evitare un aumento generalizzato. Ad esempio abbiamo visto che, anche grazie al buon lavoro svolto dall’assessore all’Urbanistica Isabella Tovaglieri, sono tornati ad aumentre glia oneri di urbanizzazione dopo anni di gelo».