Il bassotto Dargon Boy di Vergiate tra i vincitori dell’esposizione internazionale canina

Lady Godiva dei Raggi di luna, un piccolo levriero italiano femmina di 5 anni dell’allevamento dei Raggi di Luna di Sirtori (Lecco) ha vinto la 55ma Esposizione internazionale canina di Padova, concorso di bellezza in due giornate svoltosi alla Fiera di Padova con quasi duemila cani partecipanti di oltre duecento razze, provenienti da 13 paesi, tra cui Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

Al secondo posto si è classificato l’alano Queniee Eye-F del Castel Levante di Maria Patrizia Vidano da Carpiano (Milano) e terzo il bassotto Kaninchen a pelo duro Dargon Boy del Wanhelsing di Gabriel Mario Pascarella da Vergiate (Varese). Oltre al Best in Show giudicato da Francesco Cochetti, i 18 giudici internazionali giunti da Croazia, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Stati Uniti, Turchia, Ungheria, hanno inoltre premiato oggi i migliori esemplari dei tre gruppi di razze presenti oggi in gara.

Per il gruppo 2 ha vinto l’alano l’alano Queniee Eye-F del Castel Levante di Maria Patrizia Vidano da Carpiano (Milano); per il gruppo 9 il bolognese Radamantino Dante di Maria Luisa Friggi da Todi (Perugia) e per il gruppo 10 il piccolo levriero italiano Lady Godiva dei Raggi di luna dell’omonimo allevamento di Sirtori (Lecco).