Bergonzoni, Carrozzeria Orfeo, Perrotta: la stagione “Gocce” è pronta a ripartire

Alessandro Bergonzoni, Mario Perrotta, la Carrozzeria Orfeo, Stefano Panzeri, sono solo alcuni dei nomi che arriveranno in città grazie alla nuova stagione di “Gocce. Teatro contemporaneo tra pensiero e memoria”. La stagione 2019 avrà inizio il 17 gennaio con la produzione varesina di Karakorum teatro per poi proseguire fino a maggio con un cartellone che vedrà alternarsi produzioni e attori di rilievo nazionale.

«Dopo un periodo di incertezza sulla possibilità di una sua prosecuzione, ripartiamo con ancor maggiore convinzione – spiega Adriano Gallina, direttore artistico della stagione –. Questo è stato possibile grazie ad un rinnovato e prezioso sostegno dell’amministrazione comunale ed alla solidarietà dei tanti affezionati spettatori che già nel corso dei mesi estivi hanno sottoscritto abbonamenti “al buio”, prima ancora di conoscere la programmazione».

Negli anni infatti, la rassegna è riuscita a portare in città una programmazione aperta al grande repertorio del nuovo teatro italiano rivolto in primo luogo alle giovani generazioni, «Una dimensione che oltrepassa l’idea del teatro come intrattenimento fine a se stesso ma al contrario occasione di dibattito, occhio aperto sulla contemporaneità e sulle sue contraddizioni. Anche quest’anno Gocce propone un cartellone di spettacoli ampiamente presente nella rassegne dei più importanti teatri milanesi».

La quinta edizione di “Gocce” dunque si conferma per qualità e quantità. In scena 9 spettacoli di altissimo livello, tra cui segnaliamo in particolare Mario Perrotta (Emigranti Espréss, il 31 gennaio), il Teatro della Cooperativa di Renato Sarti (Nome di battaglia Lia, il 14 marzo), Alessandro Bergonzoni (con il suo nuovo spettacolo Trascendi e sali, il 3 maggio) e Carrozzeria Orfeo (Cous Cous Klan, il 18 maggio).

Gli ultimi due spettacoli, tra l’altro, saranno rappresentati presso il Teatro di Varese OpenJobMetis nel quadro della collaborazione con il Comune: per la visione di entrambi gli spettacoli è prevista una formula speciale di abbonamento, “Gocce di Maggio”, proposta ad un prezzo estremamente competitivo.

Due gli spettacoli proposti in prima nazionale: Dieci minuti, di e con Valentina Maselli per la regia di Massimo Zatta e Terra Matta. Quarto Capitolo, di e con Stefano Panzeri. Infine, ad indicare una rinnovata volontà di collaborazione con le più vive realtà del territorio – che proseguirà anche nelle prossime stagioni – l’ospitalità di Karakorum Teatro (Simplon, che aprirà la stagione il 17 gennaio) e di Teatro Periferico (Jacson Pollock, il 21 febbraio).

Questo il cartellone completo:

17 gennaio 2019

KARAKORUM TEATRO

Simplon

Con Stefano Beghi

Biglietti: intero, 17 € – Ridotto, 15 € – Studenti, 12 €

31 gennaio 2019

MARIO PERROTTA

Emigranti Esprèss

Di e con Mario Perrotta

Biglietti: intero, 17 € – Ridotto, 15 € – Studenti, 12 €

21 febbraio 2019

TEATRO PERIFERICO

Jackson Pollock. Pittura in azione

Con Giorgio Branca e Valeria Borrelli

Biglietti: intero, 17 € – Ridotto, 15 € – Studenti, 12 €

7 marzo 2019

VALENTINA MASELLI

Dieci minuti – PRIMA NAZIONALE

Di e con Valentina Maselli – Regia di Max Zatta

Biglietti: intero, 17 € – Ridotto, 15 € – Studenti, 12 €

14 marzo 2019

TEATRO DELLA COOPERATIVA

Nome di battaglia Lia

Di Renato Sarti – Con Marta Marangoni, Rossana Mola, Renato Sarti

Biglietti: intero, 17 € – Ridotto, 15 € – Studenti, 12 €

28 marzo 2019

STEFANO PANZERI – PRIMA NAZIONALE

Terra Matta – Quarto capitolo (1968-1981)

Di e con Stefano Panzeri – Tratto da Terra Matta di Vincenzo Rabito

Biglietti: intero, 17 € – Ridotto, 15 € – Studenti, 12 €

4 aprile 2019

EFFETTO MORGANA

Semmelweis. Breve storia dell’igiene

Con Fabio Banfo – Regia di Serena Piazza

Biglietti: intero, 17 € – Ridotto, 15 € – Studenti, 12 €

3 maggio 2019 – TEATRO OPENJOBMETIS

ALESSANDRO BERGONZONI

Trascendi e sali

Testo e regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi – Con Alessandro Bergonzon

Biglietti interi: platea, 30 € – I Galleria, 25 € – II Galleria, 20

Ridotti: platea 28 € – I Galleria, 23€ – II Galleria, 18 €

Studenti e over 65: platea, 25 € – I Galleria 20 € – II Galleria, 15 €

18 maggio 2019 – TEATRO OPENJOBMETIS

CARROZZERIA ORFEO

Cous Cous Klan

Di Gabriele Di Luca

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

Con Angela Ciaburri, Alessandro Federico, Pier Luigi Pasino, Beatrice Schiros Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi voce fuori campo Andrea Di Casa

PER BIGLIETTI, COSTI E ABBONAMENTI: evento facebook o mail arciragtime@gmail.com.

Compra i biglietti su VivaTicket