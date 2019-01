Bossi, Minetti e 57 ex consiglieri condannati per i rimborsi in Regione

Due anni e 6 mesi a Renzo Bossi, il figlio di Umberto Bossi, un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti e condanne ad altri 57 imputati tra ex consiglieri e assessori.

Sono le decisioni del Tribunale di Milano al termine del processo “rimborsopoli” al Pirellone per spese non giustificate poste in carico alla collettività.

La pena più alta è stata quella di 4 anni e 8 mesi inflitta a Stefano Galli, ex capogruppo della Lega in Regione. Assolti o prescritti invece 5 ex consiglieri.