“Botto” alla cabina elettrica, black out a Lonate

Un “botto” e un principio d’incendio in una cabina elettrica: è successo nella zona Nord di Lonate Pozzolo, e ha provocato un black out in diverse zone del paese, per un’oretta

(foto d’archivio).

Sul posto sono intervenuti, intorno alle 19.50, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto, che si sono poi trattenuti per circa un’ora – fino alle 20.40 – per mettere in sicurezza l’impianto, insieme ai tecnici Enel.

L’erogazione di energia elettrica è poi ripresa appena prima delle 21.