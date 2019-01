Brucia un camino al margine del bosco, pompieri in azione

Il camino del tetto di un edificio che fa parte di un’azienda agricola ha preso fuoco questa mattina a Gemonio, in località Luveditt, quella che si trova verso il confine con il comune di Azzio.

La zona è in questione è ricca di boschi, ma per fortuna le fiamme sono state circoscritte solo alla canna fumaria dell’edificio interessato.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Luino, Ispra e Varese con autopompe e autobotti, anche a causa – come detto – del rischio di incendi boschivi che in questi giorni è alto. L’intervento di messa in sicurezza proseguirà per l’intera mattinata.