Caja è contento della sua Openjobmetis: «La vittoria è la miglior medicina»

Torna al successo la Openjobmetis in campionato dopo tre sconfitte di fila. Alla Enerxenia Arena di Masnago cade il Banco di Sardegna Sassari 84-73; +11 pareggiato rispetto alla sconfitta dell’andata in Sardegna.

Al termine della gara coach Attilio Caja tira un sospiro di sollievo, ma non dimentica di ringraziare i suoi ragazzi: «Finalmente una vittoria. Bravissima la mia squadra, bravissimo anche il pubblico, anche oggi c’è stata una grande atmosfera e un gran tifo. I ragazzi sono entrati in campo con grande fiducia, non potevano due partite vanificare ciò che avevamo fatto. Dal punto di vista fisico vedo i ragazzi più brillanti, come ha fatto Cain contro un giocatore grandissimo con Cooley. Avra è ritornato il giocatore che conosciamo, ma oggi voglio dare grande merito a chi ha fatto bene uscendo dalla panchina: Tambone e Salumu, che già da Larnaca ha dimostrato di iniziare a essere parte della squadra

«Abbiamo fatto una partita in difesa buonissima – prosegue coach Caja -, abbiamo tenuto sotto media Sassari, il secondo attacco del campionato. La vittoria è la miglior medicina. Ora la coppa mercoledì, che però deve essere propedeutica per la partita di sabato a Trento».

Dall’altra parte, l’allenatore di Sassari Vincenzo Esposito, dà grandi meriti ai vincitori: «Complimenti a Varese perché ha giocato la gara che voleva giocare, con l’intensità e l’aggressività che le è mancata nelle ultime giornate e ha vinto con merito. Cattiveria e durezza fisica che noi abbiamo subito, non allineandoci al metro arbitrale che permetteva determinati contatti. Sono poco preoccupato per i problemi in attacco, un po’ di più per la parte difensiva. Con gli ultimi innesti abbiamo fatto alti e bassi. Sappiamo che dobbiamo lavorare, speriamo di riuscire a recuperare almeno Pierre. Il campionato è lunghissimo, siamo solo all’inizio del girone di ritorno. Dispiace perdere, ma la testa è già alla gara di mercoledì di Coppa. Varese ha controllato meritatamente, senza problemi per oltre il 90 per cento della gara».

Un bel siparietto al temine delle interviste ad Artiglio e ad “Enzino”, uno che ha vissuto da protagonista in Nba: un giovane cronista ha rivolto loro un paio di domande alle quali i coach non si sono sottratti, rispondendo con il sorriso sulla bocca. Un gran bel gesto dei due allenatori, che si dimostrano prima di tutto due signori.